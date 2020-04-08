Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili mutfakta oturdukları sırada İncirbelen, bir anda yere yığıldı. İkametgâha gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. KOAH hastası olduğu öğrenilen merhumun, 12 gün önce rahatsızlandığı için hastaneye gittiği ancak Covid-19 testi yapılmak isteyince kaçtığı ortaya çıktı. Bu sebepten ötürü şahıs ile birlikte yaşadığı ağabeyinin ekipler tarafından arandığı ifade edildi. Öte yandan İncirbelen’in ölümünden sonra yapılan test sonucu pozitif çıktı. Şahsın ağabeyi ile arkadaşı Murat Ç. karantinaya alındı. Arif Kaplan İHA