Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S, hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı, çalışanları tehdit ederek kendi boynuna da cam parçası dayayıp kaçtı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan şahıs, otoban çıkışında önünü kesen polis ekiplerine de 10 dakika boyunca direndi. Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu. Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği Hamit S, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın boynu ve elinde cam sebebiyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
12.04.2020 - 02:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle Adana Şehir Hastanesine başvuran Hamit S. isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi.
Etiketler : adana,koronavirüs,
695876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695876.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER