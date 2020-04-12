Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S, hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı, çalışanları tehdit ederek kendi boynuna da cam parçası dayayıp kaçtı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan şahıs, otoban çıkışında önünü kesen polis ekiplerine de 10 dakika boyunca direndi. Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu. Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği Hamit S, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın boynu ve elinde cam sebebiyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.