Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de ihlaller yaşandı ve polis tarafından ceza kesilirken de bazı ilginç olaylar meydana geldi. Bursa polisi, Acemler’de 2 genci durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan gençler hastaneye gitmek için ambulansı aradıklarını söyledi ama ekipler ambulansın hiç aranmadığını tespit etti. Para cezası kesilirken de polis ekiplerine zor anlar yaşatan 23 yaşındaki D.K. daha sonra cep telefonuyla gazetecileri görüntülemeye başladı ve akabinde gazetecilere saldırdı. İstanbul Maltepe’de de Hüseyin Arslan ve oğlu Yusuf Arslan polis denetimine takıldı. Kredi kartı borcunu ödemek için sokağa çıktıklarını söyleyen baba-oğula, ATM’de para yatırmaya çalışırken biner TL para cezası kesildi. Baba Arslan “Hata benim. Görevlerini yaptıkları için polise teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul Esenyurt’ta da polis uygulamasına takılan bir şahıs “Türkçe bilmiyorum” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçeyi bildiği anlaşılan adama 3 bin 150 lira ceza yazıldı. Kahramanmaraş’ta da Şeyadil Caddesi’nde durdurulan ve Genel Bilgi Tarama sorgusunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen S.S. gözaltına alındı. Öte yandan; İçişleri Bakanlığı, 31 ilde sokağa çıkma yasağına uymayan 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.