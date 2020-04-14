Alınan bilgiye göre, bir hafta önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mürteza Doğan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Doğan, Hastane Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.
Mürteza Doğan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada silah arkadaşlarını arayıp helallik istediği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
14.04.2020 - 16:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl İlçesinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, bir hafta önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mürteza Doğan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Doğan, Hastane Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.
Etiketler : Bursa,
696540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696540.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER