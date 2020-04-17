Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeltepe köyünde Ş.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuk, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla karnından vurularak yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Ş.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
11 yaşındaki çocuk silahla oynarken yaralandı
17.04.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Çayeli ilçesinde silahla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Etiketler : rize,rize silah,
697153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697153.aspx
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