Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeltepe köyünde Ş.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuk, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla karnından vurularak yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Ş.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.