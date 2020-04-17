Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Sağır’ın Diyarbakır’dan, aldığı evin borcunu ödemek için Şırnak’a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Silopi’nin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır’ın memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde hüzün var. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Halit Gülser’in de kuzeni olduğu öğrenilen Sağır’ın ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Yasin Sağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi, terör örgütü PKK’ya tepkisini dile getirdi.

AĞABEYİ YANINA ALACAKTI

Şehidin ağabeyi Mesut Sağır, kardeşinin ev borcunu ödemek için yaklaşık 25 gün önce Şırnak’a gittiğini belirtti. Sağır, kardeşinin 4 yıl önce evlendiğini ifade ederek “Onu kendi iş yerime alacaktım. Kardeşimin ev borcu vardı. Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Bu olayda parmağı olan herkesin Allah belasını versin. İnşallah bu kan durur. Kardeşim zararsız bir insandı. Allah rahmet etsin” diye konuştu.