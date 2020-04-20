Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçi unsurları, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza yazıldı.
2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı.
Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler
20.04.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçi unsurları, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza yazıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : deniz,sokağa çıkma yasağı,
698004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698004.aspx
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