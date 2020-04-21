Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartmanın, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/4-20 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantinaya alındığını açıkladı.
Demirci'de bir mahalle karantinaya alındı
21.04.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : demirci,mahalle,karntina,
698375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698375.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER