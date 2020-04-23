Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da anne ve babanın yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, sekiz gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek taburcu edildi. Henüz 18 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesinde görevli yenidoğan uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum “Bebeğimiz bize 10 günlükken geldi. Sekiz gün boyunca sadece destek tedavisi ve takip gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. Son yaptığımız testte hastalığı yendiğini gördük” dedi.

AİLECE TEDAVİ

Iğdır’da yaşayan dört aylık Ezmina Karaçöl, üç kardeşiyle anne ve babası, hastanede 15 gün süren Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden baba Ali Karaçöl “Allah herkesten razı olsun, bizimle çok iyi bir şekilde ilgilendiler” dedi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisine Covid-19 teşhisiyle yatırılan dört bebeğin tedavisi tamamlandı.