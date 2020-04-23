Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan kararın ardından İstanbul’un aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Kısıtlamanın ardından ilk kent genelinde ilk sabah yolların boş kaldığı E-5’te nadiren araç geçişi olduğu görüldü. Boş kalan E-5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki sakinlik havadan görüntülendi.