Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28.04.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kars,
700189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700189.aspx
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