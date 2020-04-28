Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.