Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu Bağcıhaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 00.01 itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti
29.04.2020 - 21:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşirken, karantinanın bu gece kaldırılmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,köy,hasta,
700479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700479.aspx
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