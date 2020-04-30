Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, 08.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NFZ 24 plakalı kamyonet, yolunda ilerlerken bir otomobil önüne çıktı. Bu sırada kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bulvar üzerindeki bir petrole daldı.

Kamyonet, petrolde yakıt alan 42 DYP 38 plakalı otomobile çarparak durabilirken, otomobil sürücüsü Gürsel Erdem yaralandı. Aracından çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.