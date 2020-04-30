Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde 2 aileden toplam 8 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Karaman Mahallesi 15 Nisan tarihinde Sincik ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmış ve 5 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınanlardan 92 yaşındaki Ayşe Yılmaz, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmişti. Yine aynı hastanede tedavi altında bulunan 71 yaşındaki Abuzer Çeviker de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abuzer Çeviker’in Karaman Mahallesinin Ertürk Caddesi üzerinde ikamet ettiği belirtildi.

Çeviker’in de hayatını kaybetmesiyle karantina altında bulunan Karaman Mahallesinde ölen kişi sayısının 2’ye, Adıyaman’da ise 9’a yükseldiği öğrenildi.