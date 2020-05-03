Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da önceki akşam 20.00 sularında polisi arayan bir kadın “Bana dört çocuk emanet edildi. Ancak ben bunlara bakamıyorum” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine Sırameşeler Mahallesi’nde oturan kadının evine ekip yollandı. İkametgâha giren polisler, bir dramla karşılaştı. Suriyeli Hatice (11) ve kardeşleri Muhammet (9), Ayşe (5) ile üç yaşındaki Zeynep’in kimsesiz kaldığı ortaya çıktı. Kardeşlerin annesinin Almanya’ya gittiği, babaları Ahmet Esvued’ın ise cezaevine girdiği öğrenildi. Çocuklara bakan kadın “Benim de üç evladım var. Bu kadar çocuğa nasıl bakayım” diyerek bir şey yapılmasını istedi. Polis, kardeşleri önce İl Emniyet Müdürlüğü Alemdar Çocuk Büro Amirliğine götürüp önce karınlarını doyurdu, sonra da çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim etti. Fatih Çapkın İHA