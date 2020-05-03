Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Hamur ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sehithanbey köyünde yaşayan Mehmet-Süheyla Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Hayal, 6 yıl önce lise 3. sınıfta okurken terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak kaçırıldı. Kızının üzüntüsünü yaşayan ve geri isteyen anne Demir, çareyi 3 Eylül'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılmakla buldu. Bir buçuk yaşındaki kızı Asmin ile aylarca evlat nöbetinde yer alan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine memleketine dönen Demir, gazetecilik hayalleri kuran kızından geriye kalan fotoğraf makinesi ile fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün telefonla görüştüğü acılı anne Süheyla Demir, lise okurken hafta sonu dershaneye giden kızının bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi. Kızının yolunu dört gözle beklediğini ifade eden Demir, şöyle dedi:

Kızımla birlikte 3 arkadaşı daha gitmişti. Onlar ailelerine not bırakmıştı 'biz dağa çıkıyoruz' diye. Biz de bu mektuplardan sonra kızımızın dağa çıktığını tahmin ettik. 4 arkadaşı birlikte kandırıp götürmüşlerdi. Gönlü olan kız cuma günü okula ve dershaneye gidip ondan sonra mı dağa gider. Benim kızım çalışkan ve çok zeki biriydi. Benim kızım gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, onun hayallerini yıktılar, bizimkini de yıktılar. Kızımın yolunu gözlüyorum.

GENÇLERİ HEBA EDİYORLAR

Covid-19 salgını sonrası Diyarbakır'a yine gideceğini ve dağa kaçırılan kızından haber alıncaya kadar vazgeçmeyeceğini aktaran Demir "Eğer onlarda biraz vicdan varsa kızımı bırakırlar. 40 senedir gençleri dağa taşa çıkarıyorsunuz, hepsi heba oldu. Benim kızımın hayalleri vardı, bırakın gelsin. Ne istiyorsunuz bizden? Eğer kızım beni görüyorsa ve duyuyorsa, kızım gel hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Bize acıyorsan lütfen dön gel" diye konuştu.

Baba Mehmet Demir de kızına gelip devlete teslim olması için çağrıda bulundu.