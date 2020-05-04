Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki çocuk babası 41 yaşındaki Jandarma Özel Harekât Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan, memleketi Aksaray’da sınırlı sayıda katılım ve sosyal mesafeli kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Aksaray Şehitliği’ne defnedildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve şehidin yakınları katıldı. Bakan Soylu, şehit Fidan’ın oğlu minik Emre ile tören öncesinde bir süre sohbet etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu da memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesinde toprağa verildi. Şehit Kuzu’nun Ayşe Karaaslan ile henüz nikâhlandığı ve düğün yapamadığı öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis şehitleri Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan’ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.