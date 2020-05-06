Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minik çocuk, annesine fark ettirmeden bir anda yüzüğü yuttu. Durumu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak hastaneye götürdü. Yüzüğün, röntgeni çekilen M.G’nin midesinde olduğu görüldü. Altı gün sonra yüzük tabii yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı.

Onur Erden-Demet Karakuş SİVAS İHA