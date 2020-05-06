Minik çocuk, annesine fark ettirmeden bir anda yüzüğü yuttu. Durumu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak hastaneye götürdü. Yüzüğün, röntgeni çekilen M.G’nin midesinde olduğu görüldü. Altı gün sonra yüzük tabii yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı.
Onur Erden-Demet Karakuş SİVAS İHA
Üç bin TL’lik tektaşı yuttu
06.05.2020 - 06:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta şehir merkezinde yaşayan F.G. ve C.G. çiftinin bir buçuk yaşlarındaki M.G. adındaki bebekleri oynamak için annesinden tektaşı (yüzüğü) istedi.
Minik çocuk, annesine fark ettirmeden bir anda yüzüğü yuttu. Durumu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak hastaneye götürdü. Yüzüğün, röntgeni çekilen M.G’nin midesinde olduğu görüldü. Altı gün sonra yüzük tabii yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı.
Etiketler : yüzük,haberler,
701924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701924.aspx
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