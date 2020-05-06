Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, park ve bahçelerdeki oturma gruplarını yeniden dizayn etmeye başladı. Eskiden yan yana oturulan çoklu oturmalı banklar yerlerinden söküldü, yerine ortası boş bırakılan 1 metre mesafelik 2 kişinin oturabileceği banklar yerleştirildi. Bu uygulamaya ilk olarak belediye ekipleri Üç Kapılar yanındaki parktan başladı. Eski banklar sökülüp, yerine tek ve iki kişinin oturabileceği banklar takıldı. Ekiplerin çalışmasını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da inceledi. Bankları inceleyen ve işçilerle birlikte, yerleştirme işlemine yardım eden Başkan Uysal, eski bankların da mutlaka değerlendirilmesi için talimatlar verdi.

"Sosyal mesafe kuralına uygun yapıldı"

Başkan Uysal, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk gününden itibaren ihtiyaçlara odaklandıklarını söyledi. Maske ve dezenfektan dağıtımı, gıda ekimi, dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Uysal, “Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından insanlarımız sokağa çıkmaya başlayacak. Yaşlı vatandaşlarımız oturma ihtiyacı hissedecek. O vatandaşlarımızın yaklaşma yani sosyal mesafe kuralına uygun bank üretmemiz gerekiyordu. Ona başladık" diye konuştu.

"Yeniden tasarladık"

Uysal, belediyenin atölyelerinde ürettikleri bankları en yoğun kullanılan parklara yerleştirmeye başladıklarını kaydetti.

1 mesafelik yaklaşma mesafesine uygun ayarladıkları banklara vatandaşların maskeli şekilde oturmalarını isteyen Başkan Uysal, “Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Banklarımızı yeniden tasarladık. Kısa süre içinde tüm parklardaki bankları yeni oturma grupları ile değiştireceğiz" dedi.

Uysal, eski bankları ise sosyal mesafe kuralına göre yeniden modifiye edeceklerini ve kullanıma kazandıracaklarını belirtti.