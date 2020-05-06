Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Saray mahallesinde tiner paketlemesi yapan fabrikada 14.00 sıralarında meydana gelen bir patlamanın ardından yangın meydana geldi. 5 kişinin çalıştığı iş yerinde bulunun iki kişi yangının hızla büyümesi sonucunda dışarı çıkamayarak hayatlarını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.