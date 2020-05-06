Alınan bilgiye göre, Saray mahallesinde tiner paketlemesi yapan fabrikada 14.00 sıralarında meydana gelen bir patlamanın ardından yangın meydana geldi. 5 kişinin çalıştığı iş yerinde bulunun iki kişi yangının hızla büyümesi sonucunda dışarı çıkamayarak hayatlarını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başkent'te tiner fabrikasında yangın; 2 işçi hayatını kaybetti
06.05.2020 - 16:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde tiner paketlemesi yapan bir fabrikada çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,yangın,
702033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702033.aspx
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