Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Sümeyye K.,(21), 2 katlı evin damında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sümeyye K., önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Damdan düşen kadın ağır yaralandı
07.05.2020 - 08:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturduğu 2 katlı evin damından düşen genç kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Sümeyye K.,(21), 2 katlı evin damında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sümeyye K., önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dam,kadın,ağır yaralı,
702179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702179.aspx
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