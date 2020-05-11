Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 252. gününe girdi. Van'dan gelip 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Baran Örünç için evlat nöbetine katılan Solmaz Örünç, 252 gündür HDP il binası önünde olduğunu belirterek evladına adalete teslim olması çağrısında bulundu. Örünç, “Orası senin yerin değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum. Sana damatlık giydireceğim. Orası sana yakışmıyor. HDP, benin oğlumu kandırıp götürdü. Biz gözyaşı döke döke artık gözlerimiz kurudu. Baran oğlum gel yeter artık. Senin baban hasta. Baban diyor, ‘Baran’ı görmeden Allah canımı almasın.’ Babanı biraz düşün. Baban hastadır, yaşlanmış. Senin derdinden hastalık tutmuş. HDP önünden kalkmayacağım. Oğlumu almadan gitmeyeceğim” dedi.