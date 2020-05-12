Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berberler, kuaförler ve güzellik salonları yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 21 Mart tarihinde kapatıldı. Bu süreçte erkeklerin saçı sakalı birbirine karıştı, kadınların dip boyaları geldi. Salgında düşüş yaşanmasıyla birlikte bu iş yerlerinin belirli kurallar dâhilinde yeniden faaliyete geçmesine onay verildi. Dün sabah 09.00 itibarıyla da dükkânların camlarındaki “Koronavirüs sebebiyle kapalıyız” yazıları söküldü ve hasret sona erdi. Bir hafta önceden randevu alan vatandaşlar, bakım yaptırmaya koştu. Elli gün sonra işbaşı yapan esnaf da müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin’in Erdemli ilçesindeki berberler sokağında çalışan berberler, diğer esnaf tarafından çiçeklerle karşılandı. Sokakta kadın kuaförü işleten Emel İçel, yeniden eline makas aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Müşterisi Tülay Göktepe de “Gözümü kuaförde açtım. Çok mutluyum. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum” dedi. Ankara’da berberlik yapan Cihan Dikme ise “Bir hafta boyunca doluyuz. Saat başı müşteri alabiliyoruz. Kırk beş dakikalık tıraştan sonra 15 dakika temizlik yapıyoruz. Müşterilerimin çoğu evde kendi kendine tıraş olmuş, karşıma komik saç modelleriyle geldiler” diye konuştu. Bu arada, bazı müşterilerin berbere kendi havlularıyla geldikleri görüldü. Rize’de yaşanabilecek herhangi bir vakaya karşı müşterilerin isim, telefon ve adres bilgilerinin kayıt altına alınması kararlaştırıldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Biyogüvenlik Sorumlusu Dr. Yavuz Doğan, balyaj ya da uzun işlem gerektiren saç yapım ve bakımlarının bu süreçte tehlikeli olduğunu belirterek “Otuz dakikadan fazla dükkânda kalmayın” uyarısında bulundu. Öte yandan tek kullanımlık malzemeler, fiyatlara yüzde 40 oranında yansıdı.



Alışveriş çılgınları AVM’lere koştu Dün itibarıyla kapılarını açan AVM’lerde sabahın ilk saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Müşteriler içeri ateşleri ölçülerek alındı.