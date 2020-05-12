Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisanda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Alan köyünde bu süreç ikinci bir kararla uzatılmıştı. 28 günün ardından karantina uygulaması bu gece yarısı itibariyle kaldırılacağı açıklandı. Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Alan Köyünde uygulanmakta olan karantinanın 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 00.01 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.