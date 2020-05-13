Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye’de iyileşen hastalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Artuklu’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane koronavirüs tedavisi gören 53 yaşındaki Doğan Türkmenoğlu’nun sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.



Hastane çıkışı sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür eden Türkmenoğlu, başka pozitif hastaların olmaması için dua etti. Türkmenoğlu evinde 15 gün izole olacak.