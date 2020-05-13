Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye’de iyileşen hastalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Artuklu’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane koronavirüs tedavisi gören 53 yaşındaki Doğan Türkmenoğlu’nun sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.
Hastane çıkışı sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür eden Türkmenoğlu, başka pozitif hastaların olmaması için dua etti. Türkmenoğlu evinde 15 gün izole olacak.
Mardin’deki pandemi hastanesi son koronavirüs hastasını taburcu etti
13.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Artuklu ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane, koronavirüs tedavisi gören son hastasını taburcu etti.
Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye’de iyileşen hastalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Artuklu’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane koronavirüs tedavisi gören 53 yaşındaki Doğan Türkmenoğlu’nun sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pandemi hastanesi,Mardin,koronavirüs,
703774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703774.aspx
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