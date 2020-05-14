Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" diye tabir edilen yardımcı aletle girildi. 19 şüpheli yakalandığı operasyonda 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 330 gram sentetik madde, 153 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 8 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.