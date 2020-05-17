Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumluca ilçesi Temel Mahallesi'nde yaşayan taksici esnafı Tahsin Gemici dün akşamüzeri keçilerini otlatmak için evinin yakınlarındaki boş araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Gemici’yi aramaya çıkan ailesi boş arazide hareketsiz halde yattığını görü. Gemici’nin yakınları hemen 112 acil ihbar hattını aradı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Tahsin Gemici’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gemici’nin cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.