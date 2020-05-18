Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Günlük rutinlerinin tamamını 50 metrekareye sığdırmak zorunda olan da, 500 metrekarelik evlerde yaşayanlar da belirsizlik duygusuyla endişe duygularının zirveye çıktığı günleri yaşıyor. Bu karmaşık ruh hâli ve belirsizliğin verdiği umutsuzluk, birçok kişide kâbus olarak yüzeye çıkmaya başladı. Telefonla danışma hizmeti alan birçok insan, korkulu rüya görmekten şikâyet ediyor. Tüm Uyku Tıbbı Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, korkulu rüyaların artışında Covid-19 etkisinin çok büyük olduğunu ifade ediyor. Fidan'ın verdiği bilgiye göre, bu durumun kontrol altına alınması şart. Kişilerin gördükleri rüyaların neler olduğunu tespit etmek gerekiyor ki, problem anlaşılsın ve çözüme daha kolay gidilsin. Bunun için rüya günlüğü tutulmasını tavsiye eden Doçent Vural Fidan, durumun hayatı etkileyecek boyuta gelmeden uyku hekimi ya da psikiyatri uzmanlarından destek alınması gerektiğini vurguluyor...



ÇOĞUNU UNUTURUZ

Hemen hemen herkes gece boyunca 4 ile 6 kez 10-15 dakikalık kesitler halinde rüya görüyor. Kaygı ve stres artışına bağlı olarak rüya içeriğinde korku unsuru öne çıkabiliyor. Rüyaların çoğunu sabah hatırlayamayacağımız için, gece rüyadan uyanınca küçük notlar almalı.



DOĞRU BİLGİLENİN

Kişilerin endişelerinin ve tabii korkulu rüyalarının azalması için öncelikle doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Uzmanlar, yetkililerin verdiği bilgilerin takip edilmesini, sosyal medyada yayılan ve kaynağı belli olmayan felaket haberlerine itibar edilmemesini de tavsiye ediyor.



Uyku saatleri 12'ye yükseldi

Birleşmiş Milleller Kalkınma Programı'nın (UNDP) stratejik ortağı HABİTAT Derneği araştırmasına göre de birçok alışkanlığımız değişti. Normalleşme süreci beklen- tilerinin 6 ayı bulduğu araştırmaya göre yüzde 49'luk kesim eskiden 5-6 saat uyurken şimdi 8-9 saate çıkarmış durumda. Salgın öncesi 8 saat uyuyanlar ise bu süreyi 12 saate kadar çıkardı. Katılımcılar en çok dışarıda yemek yemek ve kahve içmeyi özlerken, bunun için 3-6 ay bekleyeceğiz diyenler var. Sosyal medya kullanımının artmasındaki en önemli etkenlerden birinin ise dizilerin yeni bölüm çekmemesi olarak ifade ediliyor.