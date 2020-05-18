Hakkari İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipler, 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesine giden yolda, yer yer 5 metreyi bulan karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle sertleşen kar nedeniyle yer yer zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor. Aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda yolun önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor.
Mayıs ayında 5 metre karla mücadele
18.05.2020 - 14:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,Yüksekova,kar yağışı,
704994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704994.aspx
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