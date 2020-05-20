Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik önündeki törende şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan cenaze töreninde, sosyal mesafe kuralına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit Çiftçi'nin naaşı, helallik alınmasından sonra Isparta Şehitliğinde toprağa verildi.

Hakkâri'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası sebebiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24) da memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi. Anne Cennet Çakır, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.