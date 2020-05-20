Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul’da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Başta E-5 Karayolu olmak üzere şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.

Kadir Gecesi olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 6'ya ulaştı.

Çay hasatı için özel izinle memleketlerine seyahat etmek için yola çıkan vatandaşlar da Anadolu Otoyolu'nda trafiğin artmasına neden oldu.

İSTİKLAL'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takarken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede çok sayıda vatandaş, aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı.

BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM

İstanbul Bayrampaşa'da da sokaklar hava almak ve yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu.





Maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar spor yaptı bazıları ise köpeklerini gezdirdi.

Yasağın kalkmasıyla birlikte işe çıkan bir taksi şoförü, "Şimdi başladım. 1-2 saat çalışacağım" dedi.

Yürüyüşe çıkan bir kişi ise, "Evde bunalıyoruz, sıkıntıdan patlıyoruz. Biz de kendimizi dışarıya attık" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesine rağmen evlerinden çıkmayan bir çift, pencereden sokağa çıkan vatandaşları izledi. Kurallara uyduklarını belirten çift, "Kurallara uyuyoruz, belki 03.00'ten sonra çıkarız. Biraz dolaştıktan sonra insanlar evlerine gider" dedi.

İstanbul Eyüp Sultan Camisi avlusunda da uygulamanın son bulmasıyla insan hareketliliği gözlendi.