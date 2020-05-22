Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde yağmurlu ve soğuk hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi. E-5 karayolu Avcılar mevkisi Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde sabah erken saatlerde yoğun trafik oluştu. Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 35 olarak görüldü. Metrobüs duraklarında oluşan insan yoğunluğu ise dikkat çekti.
Sağanak yağmur trafiğe neden oldu
22.05.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kent genelinde etkili olan yağmurlu havanında etkisi ile E-5 Avcılar mevkisi, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Metrobüs duraklarındaki insan yoğunluğu ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : İstanbul,sağanak yağış,trafik,
705944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705944.aspx
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