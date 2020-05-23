Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramında Türkiye ilk kez evinde kalarak geçirecek. 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama öncesi vatandaşlar ihtiyaçları gidermek için sokaklara akın ettiler. Polis ve Jandarma önlemler alarak vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. İlerleyen saatlerde yoğunluk hat safhaya çıkınca polis ana caddeleri trafiğe kapattı. Hiç bir araç çekişine izin verilmedi. Alınan önlemler çerçevesinde yoğunluk azaltıldı. Alınan karar doğrultusunda Bursa ve 17 İnegöl'de maske takma zorunlu hale getirildi. Ancak İnegöl'de bir çok kişinin maske takmadığı görüldü. Türkiye'de 81 ilde 4 gün boyunca yaşanacak olan kısıtlama başladı. Kısıtlamayla birlikte polisler gelen tüm araçları durdurarak kontrol edip izinleri olup olmadığını bakarak gidecekleri yere gönderiyorlar. İzinleri olmayanlara ise ceza işlem uygulanıyor.