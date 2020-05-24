Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtmişti. Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

6 saat dışarıda olacak vatandaşlar parklarda gezdi

İstanbul Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne gelen 65 yaş üstü vatandaşlar yürüyüş yaparak banklarda güneşlendi.

Sümmani Canyıldız isimli 66 yaşındaki vatandaşta eşi İkbal Canyıldız(65) ile birlikte dışarı çıktı. Sümmani Canyıldız, "İçeride sıkıldık bayram geldi bugün de pazar dışarı çıkma günümüz dışarı çıktık öyle hava aldık. Görüntülü olarak çocuklarımız ile bayramlaştık” dedi. İkbal Canyıldız, "Dolaşmaya çıktık hava güzel hatıra fotoğrafı çektiriyoruz bir yandan da” diye konuştu.

Besime Cin isimli vatandaş ise buruk bir bayram yaşadığını çocukları ile uzun süredir bayramlaşamadığını belirterek, "Allah sağlık versin gezdim biraz şu anda eve gidiyorum. Çocuklarımın yanına gidemiyorum burada oturuyorlar. 2 aydır gidemiyorum yanlarına biraz buruk bir bayram” şeklinde konuştu.

Nebiye Küçükdemirci ise 6 saatlik süreleri boyunca birkaç saat sokakta gezip evlerine geri gideceğini belirtti. Eşi Cafer Küçükdemirci ise, "Buruk bir bayram, yürüyerek geçireceğiz zamanımızı çok sıkıldık” dedi.