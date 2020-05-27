Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulanan 0-14 yaş gurubu çocuklar, bugün kendilerine verilen 11.00-15.00 saatleri arasındaki izinle, 3. kez hava aldılar. Bayram süresince aileleriyle birlikte sürekli evde bulunan küçük çocuklar yine arkadaşlarıyla birlikte parkta oynamanın tadını çıkardı. Bazı çocuklar ise anne ve babalarıyla çarşı-pazar gezerken, yaşları biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla buluşup Afyonkarahisar sokaklarını gezdiler.
Çocuklar bir kez daha sokaklarda
27.05.2020 - 12:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da 3. kez sokağa çıkan 0-14 yaş gurubu çocuklar bir yandan parkta oynamanın tadını çıkartırken, diğer yandan bayram boyunca sokağa çıkamayan aileleri ile birlikte çarşı-pazar gezdiler.
Kaynak: İHA
Etiketler : çocuklara sokağa çıkma izni,
707006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707006.aspx
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