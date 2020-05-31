Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde traktörü ile tarlaya gitmek için evinden çıkan Recep Uçar, köy içinde engebeli alanda traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Uçar’ın yakınları fenalık geçirirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.
Kullandığı traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
31.05.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör kazası,
707926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707926.aspx
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