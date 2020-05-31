Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çınar yolu buğday pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 EDA 60 plakalı minibüs, gözleri kararan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.