Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Gazeller Caddesi Düzgün Sokak'ta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. ve ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Isı yalıtımı için kullanılan cam yününün de alev alması ile yangın tüm evi sardı. Yangını gören ev sakinleri panik halinde kendilerini dışarı atarken, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gönderilen çok sayıda itfaiye ekib,i yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında sokak sakinleri ise evlerindeki hortumlar aracılığıyla evi söndürmek için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Gözleri yaşlı şekilde evlerinin yanışını izlediler

Üzüntülü ve buruk gözlerle küle dönen evlerini izleyen vatandaşlar sarılarak birbirini teselli ederken, sinir krizi geçiren ev sahibi kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında eşyaların bir kısmı kullanılmaz hale gelirken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim yangında zarar görmedi. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye erleri, gelen kedi sesi üzerine seferber oldu. Yavru kediyi yangından kurtaran ekipler, vatandaşlara teslim etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.