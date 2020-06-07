Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan'ın Korgun Mahallesi, Birecik'in Bentbahçe Mahallesi, Siverek ilçesi Erbey Mahallesi'ndeki Deveboynu ve Geçit sokakları, Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.