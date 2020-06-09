Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Fahri Aydın isimli şahıstan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Samur Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları kontrolde, evin banyosunda Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.