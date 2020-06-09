Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesinde gerçekleşti. 30 Mayıs tarihinde Berat Ç. isimli şahıs sokakta yürürken, iddialara göre Mücahit A. ile Cengiz K. kendisine laf attı. Yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, şahıslar silahla B.Ç.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayda firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şahıslar Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca köyünde saklandıkları bir barakada yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti tabancayı da ele geçirdi.



Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Mücahit A. ile Cengiz K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.