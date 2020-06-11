Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Sokağı’nın hemen arkasında atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışması yapan İSKİ ekipleri, tarihi kalıntılara rastladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin arından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi. Öte yandan çalışmaların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Ortaköy'deki kazıda tarihi kalıntılar bulundu
11.06.2020 - 16:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy’de çöken Kumpirciler Sokağı’nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanılınca çalışmalar durduruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ortaköy,kumpirciler sokağı,tarihi kalıntılar,
710340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710340.aspx
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