Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Meydan Camii yanında bıçaklı saldırıya uğrayan Yücel Gökçe (37) kanlar içinde kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken 5-6 yerinden yaralanan şahıs sağlık ocağına kadar giderek yardım istedi. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı. Olay yerinden kaçarken suç aleti bıçağı Meydan Çarşısında bir iş yerinin yanında atan Duran Gövce (35) isimli şüpheli şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Akraba oldukları öğrenilen şahıslar arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın bıçaklı saldırıya dönüştüğü belirlendi.

12 yıl önce ağbeyini öldüren kişiyi bıçakladı

Öte yandan Yücel Gökçe’nin (37) 2008 yılında Duran Gövce’nin (35) abisi Bilal Gövce'yi öldürdüğü öğrenildi. Yaklaşık olarak 12 yıl cezaevinde yatan şahısın pandemi sürecinde af yasasından faydalanarak tahliye oldu.

İddiaya göre kardeşini öldüren şahısla Meydan Camii civarında karşılaşan Duran Gövce amca oğlu Yücel Gökçe’yi ağır yaraladı.