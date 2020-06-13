Kars’ta etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, bir anda etrafı beyaza bürürken, doludan en çok arıcılar zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı da olumsuz etkiledi.
Kars'ı dolu yağışı vurdu
13.06.2020 - 06:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : kars,kars dolu,
710669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710669.aspx
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