Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, bir anda etrafı beyaza bürürken, doludan en çok arıcılar zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı da olumsuz etkiledi.