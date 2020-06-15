Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Babalar Günü için hediyesini internetten satış yapan sitelerden almak isteyenler için ise vakit neredeyse bitti. 1 haftada siparişin gelmesi büyük şans olacak. Bu nedenle henüz sipariş vermediyseniz, tedbir alarak AVM ya da cadde mağazalarından alışverişi tavsiye ederim. Ne alacağınız sorusuna gelince... Her ailenin bir hediye geleneği, her babanın mutlu olacağı şey çok farklı tabii. Hatta hediye de şart değil. Eğer annesi, babası hayatta olan şanslı insanlardansanız, onlara pandemi sebebiyle seyrekleşen ziyaretlerinizden birini yapmanız bile büyük mutluluk sebebi olacaktır. Bunun yanı sıra hediye tercihiniz giysi olacaksa klasik tişört-gömlek ikilisi kurtarıcı olabilir. Şort-tişört ikilisini alırken belki de onun balık tutmasını sağlayacak olta takımı da düşünebilirsiniz. Ayakkabıyı hediye olarak sıkça kullananlardan biri olarak, babanıza yazlık loafer cinsi ayakkabı seçebileceğinizi söylemek isterim. Babanızın telefonu eskimiş olabilir. Bir tablet de yeni dönemin yeni eğlencesi olabilir onun için. Yaşına uygunsa bir bisiklet de çok güzel bir seçenek olacaktır.