Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem, Bingöl’ün yanı sıra Diyarbakır, Siirt ve Erzurum gibi bölge illerinde de hissedildi. Önceki depremde ağır hasar oluşan Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı 30 haneli Elmalı köyünde vatandaşlar korku ve panik içinde köy meydanında toplandı. Köyde dünkü depremde ağır hasarlı olan bazı kerpiç ev ve ahırlar tamamen yıkıldı, bazı evlerde de çatlaklar oluştu

200’DEN FAZLA ARTÇI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5,7 ve 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında üçü 4’ün üzerinde 200’den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem nedeniyle Bingöl ve Erzurum’da yaralanan 26 kişiden 22’sinin taburcu edildiği, dördünün ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Bölgeye 104 araç ve 841 personel gönderen ve acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira acil yardım ödeneği ayıran AFAD, ayrıca bölgeye bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderdi. Türk Kızılayı da 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve beş bin kişilik sahra mutfak kiti gönderdi.

ŞEHİT KORUCU DUALARLA UĞURLANDI

Bingöl'de 5,7'lik depremde Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan dört çocuk babası güvenlik korucusu Cengiz Pullu için Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ailesi, silah arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenaze namazına dakikalar kala 5,6'lık deprem meydana geldi. Kısa süreli yaşanan panik ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında Kümbet köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

HASAR TESPİTİ ÜÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlarla birlikte 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulundu. Oktay “En geç üç güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Yaraları en kısa sürede saracağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Oktay’ın telefonundan depremzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

UZMANLAR UYARDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (ATA-DAM), Bingöl Karlıova depremiyle ilgili olarak ön sismoloji raporu hazırladı. Artçı sarsıntıların en az üç-altı ay daha süreceği öngörülen raporda hissedilebilen artçıların ise en az iki hafta kadar daha devam edeceği kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde art arda meydana gelen depremlerle alakalı olarak Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını söyledi. Sözbilir "Depremler, Elmalıdere segmenti ile Kargapazarı segmenti üzerinde gerçekleşti. Kırk kilometre uzunluğa varan bu iki fay 6,9 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.