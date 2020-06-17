Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dört çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Zübeyde Nisa Karabacak'ın (30) hayatındaki travmalar zincirinin ilk halkası daha çocuk yaşlarda ikinci kattan zemindeki demirlerin üzerine düşmesi oldu.

Kazayı şans eseri büyük bir yara almadan atlatan Karabacak, 17 yaşında en ileri seviyeye ulaşan paratiroit kanseri teşhisiyle hayatının ikinci şokunu yaşadı. Genç kız, üç sene sonra kapakçıktaki problem yüzünden kalp krizi geçirip ameliyat masasına yattı. Karabacak, 2016'da Nizip'ten Gaziantep'e giderken minibüsün kaza yapması sonucu sağ kolunu dirsekten kaybetti. Buna rağmen hayata her geçen gün daha sıkı bağlanan Nisa Karabacak, üç sene evvel biyonik koluyla tanıştı. İlk başta kolunu kullanmakta zorlanan Karabacak, artık keman ve def çalıyor, resim yapıyor.