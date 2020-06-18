İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.
İstanbul’da yağış etkili oluyor
18.06.2020 - 12:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili oluyor.
Etiketler : İBB AKOM,
711860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711860.aspx
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