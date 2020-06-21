Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Çaycuma'nın tarihi ve turistik beldesi olan Filyos'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Nevşehir'den getirtilen "Ece" ve "Efsane" isimli atlar, sahilde devriye gezerek görevine başladı. Sahilde devriye gezen atları gören belde halkı adeta sokağa akın etti. Jandarma personeli ve atlar ile hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, izin verilmesiyle birlikte çocuklarını atlara bindirdi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı programda jandarmaya bağlı diğer birimlerin de tanıtım gerçekleştirildi.

Narkotik köpekler "Taç" ve "Vera" ziyaretçiler ile tanıştırıldı. Burada kısa gösteriler sergilendi. Motorize ekipler devriye gezdi. Vatandaşların ilgisini gören komandolar da Filyos Kalesi'nde yerini aldı. Etkinlikler Antik Filyos Kalesi'nde de devam etti. Programda kimlik sorgulama sistemi ile radar sistemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.