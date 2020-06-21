Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, Afrika’nın su sıkıntısı çeken ülkelerinden biri olan Sudan’a hayat oldu. Vakıf, 300 civarındaki hayırseverden topladığı bağışlar ile Müslümanların yaşadığı Omdurman şehrine bağlı Abusinegit köyünde II. Abdülhamid Han su kuyusu açtı. Köylüler, kuyuya kavuşmanın sevincini coşkuyla kutladı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren İhlas Vakfı Sudan Sorumlusu Müştak Saygın, şöyle konuştu: Bu kuyudan yaklaşık bin kişi faydalanacak. Kuyuyu, hastane, okul ve cami yanına kurduk. Böylelikle ulaşmak daha kolay olacak. Köyde elektrik bulunmuyor, bu sebeple su jeneratör ile yüzeye çıkarılıyor. Ayrıca yer altından döşediğimiz şebeke ile her eve su gelecek. İlk gelen su çamurlu. Bu, suyun çok olduğunun ve iyi bir damarın yakaladığının göstergesi. Su aktıkça berrak bir hâl alarak pırıl pırıl olacak. Bölge halkı, yaptığımız yardımlardan dolayı Türkiye’ye çok müteşekkir. ONDURMAN İHA